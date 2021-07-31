На шахте в поселке Удачное Покровского района Донецкой области (шахтоуправление "Покровское"») утром 31 июля произошел взрыв. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.

Взрыв произошел приблизительно в 05:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 метров во время буровзрывных работ.

Информацию о взрыве спасатели получили в 06:10. По предварительным данным, пострадали 10 горняков. Сейчас они находятся в Центральной районной больнице Покровска. Некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии, уточняет председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

На месте работает горно-спасательный отряд. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ведется ликвидация последствий аварии.

Напомним, что в начале июля в Кривом Роге, в Покровском районе, на территории шахты "Октябрьская" произошел несчастный случай. Проходчика во время выполнения работ придавило машиной и он погиб.