В Донецкой области на шахте произошел взрыв: 10 человек пострадали [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
На шахте в поселке Удачное Покровского района Донецкой области (шахтоуправление "Покровское"») утром 31 июля произошел взрыв. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.
Взрыв произошел приблизительно в 05:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 метров во время буровзрывных работ.
Информацию о взрыве спасатели получили в 06:10. По предварительным данным, пострадали 10 горняков. Сейчас они находятся в Центральной районной больнице Покровска. Некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии, уточняет председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
На месте работает горно-спасательный отряд. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ведется ликвидация последствий аварии.
Напомним, что в начале июля в Кривом Роге, в Покровском районе, на территории шахты "Октябрьская" произошел несчастный случай. Проходчика во время выполнения работ придавило машиной и он погиб.
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