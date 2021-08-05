Взрыв на шахте в Донецкой области: количество жертв возросло [ Редактировать ]
31 июля в Донецкой области, в пгт. Удачное, на шахтоуправлении "Покровское" на глубине 815 метров произошел взрыв. В больнице Краматорска умерли еще двое пострадавших горняков Об этом сообщил глава профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших.
Напомним, что в результате взрыва пострадали 10 человек, из которых четверо - работники шахтоуправления, а шестеро - работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За попередніми даними, рвонули балони які використовували під час ремонту даху багатоповерхівки
Вночі у закинутій будівлі психіатричної лікарні відпочивала компанія - хлопець з дівчиною відокремилися і пішли на дах
За сутки в Украине прогремел второй взрыв в почтомате
По состоянию на вторник, 27 июля, число погибших при взрыве и пожаре на крупнейшем в Европе химическом заводе, который находится в немецком Леверкузене, выросло
В Киеве произошел вопиющий случай. Мужчина, который по всей видимости находился под наркотическим опьянением возомнил себя "человеком пауком"