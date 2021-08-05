31 июля в Донецкой области, в пгт. Удачное, на шахтоуправлении "Покровское" на глубине 815 метров произошел взрыв. В больнице Краматорска умерли еще двое пострадавших горняков Об этом сообщил глава профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших.

Напомним, что в результате взрыва пострадали 10 человек, из которых четверо - работники шахтоуправления, а шестеро - работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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