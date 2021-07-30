В столице на территории психиатрической больницы на улице Кирилловской произошел мощный взрыв в недостроенном здании. В результате детонации есть погибший. Об этом пишет Telegram-канал "Киев оперативный".

Звук от взрыва был слышен в Шевченковском и Соломенском районах. По предварительным данным, парень с девушкой гуляли возле недостроя, после взрыва молодой человек скончался на месте, известно, что он сам себя подорвал.

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Проводятся все необходимые следственные действия.

Читайте также, в Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия, в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, в Смеле Черкасской области взрывом разрушен частный жилой дом, есть погибший. Спасатели получили сигнал, что утром 14 июля в одноэтажном частном жилом доме на улице Лесная, сдетонировал газовый баллон.