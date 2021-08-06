Глава Минобороны России ответил Зеленскому на слова о Крыме [ Редактировать ]
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его слова о Крыме одесским анекдотом о неработающем фонтане.
По словам Шойгу, Крым якобы является российским, сообщает ТАСС.
"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет", - сказал глава Минобороны России.
Напомним, Зеленский назвал полуостров украинской землей и пообещал, что Крым никогда не будет "российской территорией".
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