Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак прибыли в Вашингтон с целью подготовки официального визита президента Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Сегодня мы с Андреем Ермаком в Вашингтоне для подготовки первого официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон по приглашению президента США Джозефа Байдена, который состоится уже 30 августа", - написал он.

По его словам, первая встреча украинской делегации запланирована на 8 утра. Планируются встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.

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"По состоянию на сейчас президент Украины является вторым после канцлера Германии лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Байдена", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что у президентов есть "ряд больших тем".

"Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - написал глава МИД Украины.

По мнению Кулебы, важным является то, что визит Зеленского состоится сразу после "самого масштабного в истории Украины международного события" - учредительного саммита Крымской платформы.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США обратились к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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