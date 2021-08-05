"Родина или гость": Зеленский сделал заявление о Донбассе [ Редактировать ]
В четверг, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс, как и Крым, никогда не будет русской территорией. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".
Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Неважно, сколько будет оккупированной. Это как стена в Берлине. Это неважно, в любом случае люди и история воспользуются моментом и стена рухнет. Если не договорятся, все равно, воспользуются моментом люди.
В связи с этим глава государства посоветовал тем, кто сейчас проживает на временно оккупированных территориях Донбасса, разобраться в себе, и ответить на вопрос, кто они: украинцы или русские.
Зеленский подчеркнул, что если ответ "русский", то лучше уже подыскивать место в России, поскольку Донбасс будет украинским, более того без Украины там никогда не будет цивилизации.
Еще раз: родина или гость. Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считает, что "Наше дело правое - нам в Россию, мы россияне". Большая ошибка оставаться жить на Донбассе.
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