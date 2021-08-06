В Днепропетровской области зафиксировали штамм "Дельта" [ Редактировать ]
В Днепропетровской области зафиксировали три случая заражения штаммом коронавируса "Дельта". Также в области фиксируют увеличение количества больных.
Об этом сообщает местное издание "Мост Днепр".
Ситуацию прокомментировала заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава" Елена Кузьменко.
"Третью неделю в Днепропетровской области наблюдается увеличение количества заболевших на коронавирус, это связано с циркуляцией на территории области Covid-19 штамма "Дельта", - сказала она.
Отмечается, что случаи "Дельта"-штамма были зафиксированы в Солонянском районе и Никополе.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирован эпицентр штамма "Дельта".
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