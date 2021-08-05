В четверг, 5 августа, главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук заявил о том, что в области подтвердили случай заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Всего таких больных больше 50.

Врач отмечает, что уже полмесяца растет заболеваемость, а молодые люди все чаще стали заражаться вирусом. Это он связывает с бушующим штаммом "Дельта".

Мы мониторили ситуацию в области. Мы проверили 94 пробы и выделили 52 положительных образца (на штамм "Дельта" - ред.). Передали в референс лабораторию Центра общественного здоровья и получили подтверждение по всем. Мы сегодня говорим, что штамм "Дельта" в области есть.

Большинство этих людей вернулось из-за рубежа, в частности из России и Британии.

Кроме того, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения заявили о том, что антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев. Указанный показатель стоит расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии.

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