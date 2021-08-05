В Черновицкой области зафиксировано 34 случая штамма коронавируса "Дельта". Об этом сообщила пресс-служба Черниговской ОГА.

Главный санврач области Наталья Гопко рассказала, что штамм начал распространяться по региону минимум с середины июля.

По ее словам, в лаборатории исследовали материал от людей, которые приехали из стран с активной циркуляцией дельта-штамма.

Учитывая способность вируса к быстрому распространению, можем предположить, что он уже распространяется по территории области. То есть говорим не только о завозе Дельты из-за рубежа, но и о внутреннем инфицирования.

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Чайчук отметила, что большинство этих людей вернулось из-за рубежа, в частности из России и Британии.

Напомним, что в Минздраве рассказали о симптомах штамма "Дельта" и его последствиях.

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