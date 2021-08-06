В Китае запустили на орбиту ракету-носитель Чанчжэн-3B, на борту которой находился спутник Чжунсин-2Е. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Аппарат со спутником на борту взлетел с космодрома "Сичан", который находится в провинции Сичуань на юго-западе страны. Известно, что запуск ракеты состоялся в 00:30 по местному времени.

Отмечается, что через некоторое время спутник был успешно выведен на заданную орбиту. В настоящее время запуск стал 383-м для ракет-носителей серии Чанчжэн.

Читайте также, в КНР осуществился запуск 5 новых спутников с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2Д. Ракета с аппаратами стартовала в 10:51 по местному времени с космодрома Тайюань, который находится в северной китайской провинции Шаньси.

Кроме того, компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, вывела на орбиту Земли спутник третьего поколения GPS. Первая ступень ракеты сумела успешно сесть на плавающую вертикальную платформу в Атлантическом океане.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.