Китай вывел на орбиту Земли секретный спутник [ Редактировать ]
В Китае запустили на орбиту ракету-носитель Чанчжэн-3B, на борту которой находился спутник Чжунсин-2Е. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".
Аппарат со спутником на борту взлетел с космодрома "Сичан", который находится в провинции Сичуань на юго-западе страны. Известно, что запуск ракеты состоялся в 00:30 по местному времени.
Отмечается, что через некоторое время спутник был успешно выведен на заданную орбиту. В настоящее время запуск стал 383-м для ракет-носителей серии Чанчжэн.
Читайте также, в КНР осуществился запуск 5 новых спутников с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2Д. Ракета с аппаратами стартовала в 10:51 по местному времени с космодрома Тайюань, который находится в северной китайской провинции Шаньси.
Кроме того, компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, вывела на орбиту Земли спутник третьего поколения GPS. Первая ступень ракеты сумела успешно сесть на плавающую вертикальную платформу в Атлантическом океане.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Неудачный запуск состоялся 3 августа с космодрома Цзюцюань во Внутренней Монголии. Китайские СМИ не сообщают деталей провального запуска. Известно лишь, что запуск прошел не по плану и отделившийся от ракеты-носителя спутник не смог выйти на орбиту
Запуск аппарата произошел был осуществлен на северо-западе КНР
Сверхтяжелая ракета SpaceX со звериной мощностью укомплектована ракетными двигателями и готова к запуску космического корабля Starship в космос
Передбачається, що корабель використовуватимуть для доправки астронавтів на МКС та повернення їх на Землю. Перший пілотований політ Starliner відбудеться не раніше вересня.
Ariane 5 вывела на геостационарную переходную орбиту европейский коммерческий спутник связи Eutelsat Quantum и бразильский телекоммуникационный спутник Star One D2