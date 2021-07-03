В КНР осуществился запуск 5 новых спутников с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-2Д. Об этом сообщает новостное агентство "Синьхуа".

Ракета с аппаратами стартовала в 10:51 по местному времени с космодрома Тайюань, который находится в северной китайской провинции Шаньси. Известно, что на борту ракеты находились спутники Цзилинь-1 01B, три спутника Цзилинь-1 Гаофэн-03D и один спутник Синшидай-10.

Отмечается, что запуск ракеты системы "Чанчжэн" стал 376-м по счету. В течение некоторого времени спутники были успешно доставлены на околоземную орбиту.

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Кроме того, в КНР осуществили успешный запуск ракеты Чанчжэн 2-С, на борту которой находились спутники дистанционного зондирования Yaogan-30-09. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники отмечает, что их спутники, в первую очередь, будут использоваться для исследования влияния внешнего электромагнитного поля.

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