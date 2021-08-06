Украинский каратист досрочно вышел в полуфинал Олимпиады [ Редактировать ]
Украинский каратист Станислав Горуна, выступающий в кумитэ до 75 кг, вышел в полуфинал Олимпийских игр-2020, обеспечив себе таким образом как минимум "бронзу".
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
Горуна победил хозяина соревнований Кена Нисимура (2:1), американца Томаса Скотта (2:1), вничью свел схватку с венгром Габором Харшпатаки (0:0) и уступил Абдалле Абделазиза из Египта (1:4).
Перед последней схваткой группового этапа Горуна занимает первое место в группе.
Решающая часть соревнований начинается в 14:22. Горуна выступит против итальянца Луиджи Буса.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Александр Хижняк пробился в финал Олимпиады.
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