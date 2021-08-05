Лидер национальной сборной по боксу Александр Хижняк (до 75 кг) в полуфинале боксерского олимпийского турнира в Токио одолел филиппинца Эумира Марсьяля - серебряного призера чемпионата мира 2019 года.

Первые два раунда украинец проиграл, но в третьем "вырвал" победу раздельным решением судей (3:2). Таким образом 26-летний полтавчанин гарантировал себе как минимум "серебро" Олимпиады.

7 августа Хижняк будет сражаться за золотую медаль против 23-летнего бразильца Эберта Соузы, победившего уроженца Симферополя, чемпиона мира 2019 года Глеба Бакши, который представляет Олимпийский комитет России.

Напомним, что Хижняк - единственный украинский боксер, который продолжает выступление на Олимпиаде в Токио. Остальные мастера кожаной перчатки из Украины проиграли в первых же своих поединках (Николай Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Цотне Рогава (91+ кг)).

Как сообщали "Подробности", 5 августа "бронзу" Украине в гребле на каноэ принесла Людмила Лузан.