Украинский боксер Александр Хижняк пробился в финал Олимпиады [ Редактировать ]
Источник: Федерация бокса Украины
Лидер национальной сборной по боксу Александр Хижняк (до 75 кг) в полуфинале боксерского олимпийского турнира в Токио одолел филиппинца Эумира Марсьяля - серебряного призера чемпионата мира 2019 года.
Первые два раунда украинец проиграл, но в третьем "вырвал" победу раздельным решением судей (3:2). Таким образом 26-летний полтавчанин гарантировал себе как минимум "серебро" Олимпиады.
7 августа Хижняк будет сражаться за золотую медаль против 23-летнего бразильца Эберта Соузы, победившего уроженца Симферополя, чемпиона мира 2019 года Глеба Бакши, который представляет Олимпийский комитет России.
Напомним, что Хижняк - единственный украинский боксер, который продолжает выступление на Олимпиаде в Токио. Остальные мастера кожаной перчатки из Украины проиграли в первых же своих поединках (Николай Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Цотне Рогава (91+ кг)).
Как сообщали "Подробности", 5 августа "бронзу" Украине в гребле на каноэ принесла Людмила Лузан.
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Из четырех стартовавших мужчин-боксеров на Олимпиаде борьбу за медали продолжает только Александр Хижняк (до 75 кг). Остальные мастера кожаной перчатки из Украины проиграли в первых же своих поединках. За выход в полуфинал поборется и наша Анна Лысенко.
Это уже 12-я олимпийская медаль в копилке сборной Украины
Напомним, что дуэт украинских "русалок" Марта Федина и Анастасияи Савчук занял третье место по синхронному плаванью на Олимпиаде-2020 в Токио. Это первая олимпийская медаль Украины в таком виде спорта.
Ирина Коляденко завоевала для Украины четвертую медаль в борьбе. Напомним, что олимпийские медали из Токио в Украину везут Парвиз Насибов, Алла Черкасова, Ирина Коляденко и Жан Беленюк
Он участвовал в финальной схватке с представителем Ирана