Украинская легкоатлетка Марина Килипко, которая заняла 5-е место на Олимпиаде-2020 в прыжках с шестом, заявила, что ее отправили на соревнования без личного тренера. О ситуации она рассказала в комментарии одному из телеканалов.

Марина отметила, что подготовка к Олимпиаде прошла хорошо, и она готова была прыгать минимум 4,70 м. Однако на соревнованиях в Токио с ней почему-то не было ее личного тренера.

Читайте также Украинские гребцы прорвались в полуфинал Олимпиады-2020

"Меня кормили завтраками, что "решение примем потом". Будет заседание или еще что-то. По сегодняшний день я не услышала ответа, почему нет моего тренера. Хорошо, не только мне. Еще есть Яна (Гладийчук - ред.) - вторая спортсменка в прыжках на Олимпиаде от нашей команды. Опять тренера не берут. Посчитали, что не нужен тренер для шеста", - рассказала спортменка.

Она подчеркнула, что сделала все, что от нее зависело, но результат мог бы быть лучше, если бы присутствовал тренер.

"Ты убиваешь себя. Ты столько лет тренируешься, столько всего вкладываешь. Потом едешь и остаешься в секторе одна. Я сегодня вышла на разминку - на трибуне ни одной души из Украины. Я разминаюсь одна, абсолютно одна. У всех тренера сидят, хоть какая-то поддержка, а я одна. Спустя сорок минут или полчаса соизволили прийти. Но особо это ничего не дает, толку ноль. Никто не знает как я прыгаю, что мне надо", - добавила Марина.

Она также отметила, что, несмотря на ситуация, чувствовала мощную поддержку зрителей.

"Хотелось показать хороший результат. Я довольна тем, что я пятая. Считаю, что это очень хорошее место в финале Олимпиады. Было бы все по другому, потому что тренер знает меня от А до Я, мы 15 лет вместе", - подытожила Килипко.

Ранее сообщалось, что украинка Людмила Лузан завоевала олимпийскую бронзу в каноэ-спринте. Также Беленюк станцевал гопак и расплакался после победы на Олимпиаде-2020.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.