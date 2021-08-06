На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялись четвертьфинальные заезды в гребле на каноэ-одиночке среди мужчин на дистанции 1000 метров.

Павел Алтюхов и Юрий Вандюк вырвали последнюю путевку в полуфинал.

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Украинцы финишировали четвертыми в своих квалификационных заездах, не попав напрямую в полуфиналы, но в четвертьфиналах, где надо было финишировать в топ-2, и Алтухов, и Вандук стали как раз вторыми, продолжив борьбу за медали.

Ранее сообщалось, что украинская каноистка прошла в полуфинал Олимпиады-2020. Людмила Лузан одержала победу на дистанции 200 метров.

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