Украинцы, пользующиеся банкоматами "ПриватБанка", рассказывают, что машины списывают с их счета денежные средства, при этом не выдавая наличные. Об этом сообщает портал "Минфин".

Во время возникновения такой ситуации клиенты не могут связаться со службой поддержки. В связи с такими сбоями, некоторые клиенты теряют незначительные средства, но часть остается и без "кровных" 10 тысяч. Граждане массово обращаются к правоохранителям с заявлениями о мошенничестве.

Банкомат не вернул 10 тысяч, со счета списали. Я несколько раз жаловался на этот банкомат, на этот раз вы просто достали, все карты и счет я закрываю. Только на платинум карте у меня был лимит 100 тысяч. Посчитайте ежемесячный оборот по счету и картам. Поздравляю, через 6 лет я иду в другой банк.

Отмечается, что в большинстве случаев доказать такие сбои невозможно, так как сумма списания не настолько большая.

Читайте также, мошенники под разными уловками пытаются завладеть средствами доверчивых украинцев. Один из способов обмануть людей - это позвонить по телефону и представится сотрудником службы безопасности "ПриватБанка". Если вам позвонили, и вы чувствуете неладное, лучше повесьте трубку.

Кроме того, в Украине мошенники под видом "ПриватБанка" обманывают людей. злоумышленники используют сайт p-invest.site, который зарегистрирован в США, и с этого ресурса заманивают украинцев вкладывать деньги в несуществующие проекты банка, обещая доход в размере до 8500 долларов ежемесячно.

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