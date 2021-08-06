Списывает деньги без выдачи: появились новые жалобы на банкоматы "ПриватБанка" [ Редактировать ]
Украинцы, пользующиеся банкоматами "ПриватБанка", рассказывают, что машины списывают с их счета денежные средства, при этом не выдавая наличные. Об этом сообщает портал "Минфин".
Во время возникновения такой ситуации клиенты не могут связаться со службой поддержки. В связи с такими сбоями, некоторые клиенты теряют незначительные средства, но часть остается и без "кровных" 10 тысяч. Граждане массово обращаются к правоохранителям с заявлениями о мошенничестве.
Банкомат не вернул 10 тысяч, со счета списали. Я несколько раз жаловался на этот банкомат, на этот раз вы просто достали, все карты и счет я закрываю. Только на платинум карте у меня был лимит 100 тысяч. Посчитайте ежемесячный оборот по счету и картам. Поздравляю, через 6 лет я иду в другой банк.
Отмечается, что в большинстве случаев доказать такие сбои невозможно, так как сумма списания не настолько большая.
Читайте также, мошенники под разными уловками пытаются завладеть средствами доверчивых украинцев. Один из способов обмануть людей - это позвонить по телефону и представится сотрудником службы безопасности "ПриватБанка". Если вам позвонили, и вы чувствуете неладное, лучше повесьте трубку.
Кроме того, в Украине мошенники под видом "ПриватБанка" обманывают людей. злоумышленники используют сайт p-invest.site, который зарегистрирован в США, и с этого ресурса заманивают украинцев вкладывать деньги в несуществующие проекты банка, обещая доход в размере до 8500 долларов ежемесячно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине мошенники под видом "ПриватБанка" обманывают людей
В столичной полиции опровергли информацию об отставке главы полиции
Люди, що втратили близьких у торішній трагедії, звинувачують владу у бездіяльності
Ділки звели на території одного з домоволодінь кілька теплиць загальною площею майже 3 тисячі квадратних метрів
В среду, 4 августа, в столице Украины, Киеве, в здание Кабинета министров Украины ворвался неизвестный мужчина с гранатой. Террориста задержали