Министерство обороны Украины проведет воспитательную беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио по прыжкам в высоту. Спортсменку вызывают "на ковер" за объятия и совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

Наш бронзовый призер токийской Олимпиады Ярослава Магучих действительно является младшим лейтенантом ВСУ... Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, выступавшей от команды Олимпийского комитета России, вызвало возмущение в обществе. Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

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Анна Маляр остерегается того, что "неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых мы искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага". Замминистра сообщила, что встретится с Магучих после ее возвращения из Токио.

Прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу.

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене является капитаном вооруженных сил РФ. Также она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

Ласицкене завоевала "золото" в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио. Ярослава Магучих выиграла "бронзу".

Напомним, что по итогам Олимпиады Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за все время независимости. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт готовит "разбор полетов" и пригрозил, что "полетят головы".