"Полетят головы": министр спорта рассказал, кто подвел Украину на Олимпиаде [ Редактировать ]
Источник: Сегодня
Министр спорта Украины Вадим Гутцайт недоволен количеством наград в легкой атлетике, которой выделили большие деньги для подготовки к Токио-2020. Но провалилась не только она.
"После приезда президента ФЛАУ будем собираться. Есть вопросы, есть проблемы. Много денег было выделено на подготовку спортсменов. Практически они были обеспечены всем, чтобы результаты были лучше. Нам надо что-то менять до 2024 года. Потому что в легкой атлетике 49 дисциплин, считаю, что мы можем рассчитывать на большее количество медалей на Олимпийских играх", – сказал Гутцайт.
Также Гутцайт отметил, что 23 спортсмена были рядом с медалями.
"Я буду смотреть на все виды спорта, которые были на Олимпиаде и не получили награды, спортсмены в которых были полностью не готовы побеждать. У нас 23 спортсмена были рядом с медалями, они заняли 4-6-е места. Есть потенциал, они конкурентоспособны. Но в некоторых – полный провал", - говорит министр.
По его словам, будут кадровые изменения и полная подготовка к Олимпиаде в Париже-2024.
"100% будем менять главных тренеров, будем собираться с федерациями и смотреть их планы. В Париже в 2024 году нам нужно, чтобы побеждали не только одни и те де виды спорта, но и те, где есть история побед на Олимпиадах. Все тренеры должны знать, что они должны отвечать за выступления своих спортсменов. И федерации тоже", - отметил он.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Единственным олимпийским чемпионом в Токио стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк
Елена Старикова принесла Украине еще одну серебряную медаль на Олимпийских играх-2020. Украинка уступила в финале спринта велотрека, заняв второе место
Спортсменке удалось покорить высоту в 2 метра
Украину на Олимпийских играх по синхронному плаванью представляли 8 спортсменок
Украинский боксер Александр Хижняк уступил в бою за "золото" Олимпиады-20202 бразильцу Гиберту Соузе