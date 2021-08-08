Министр спорта Украины Вадим Гутцайт недоволен количеством наград в легкой атлетике, которой выделили большие деньги для подготовки к Токио-2020. Но провалилась не только она.



"После приезда президента ФЛАУ будем собираться. Есть вопросы, есть проблемы. Много денег было выделено на подготовку спортсменов. Практически они были обеспечены всем, чтобы результаты были лучше. Нам надо что-то менять до 2024 года. Потому что в легкой атлетике 49 дисциплин, считаю, что мы можем рассчитывать на большее количество медалей на Олимпийских играх", – сказал Гутцайт.

Также Гутцайт отметил, что 23 спортсмена были рядом с медалями.

"Я буду смотреть на все виды спорта, которые были на Олимпиаде и не получили награды, спортсмены в которых были полностью не готовы побеждать. У нас 23 спортсмена были рядом с медалями, они заняли 4-6-е места. Есть потенциал, они конкурентоспособны. Но в некоторых – полный провал", - говорит министр.

По его словам, будут кадровые изменения и полная подготовка к Олимпиаде в Париже-2024.

"100% будем менять главных тренеров, будем собираться с федерациями и смотреть их планы. В Париже в 2024 году нам нужно, чтобы побеждали не только одни и те де виды спорта, но и те, где есть история побед на Олимпиадах. Все тренеры должны знать, что они должны отвечать за выступления своих спортсменов. И федерации тоже", - отметил он.

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