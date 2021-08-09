В Днепре в аквапарке погиб 9-летний ребенок: появились детали трагедии (фото) [ Редактировать ]
Источник: Информатор
В воскресенье, 8 августа, в Днепре в аквапарке Happy Day в жилом массиве Победа утонул 9-летний ребенок.
Как сообщают местные СМИ, мальчик вместе с мамой приехал отдыхать из Новомосковского района Днепропетровской области. Ребенок утонул, когда женщина оставила его одного и отошла в другую сторону аквапарка.
Один из работников заведения заметил, что ребенку стало плохо в бассейне для взрослых. Мальчика вытащили и позвали медиков. На место вызвали скорую помощь, но реанимационные мероприятия врачей не дали результата. Ребенок умер на месте.
Правоохранители начали выяснять обстоятельства происшествия в аквапарке.
В социальных сетях пишут, что мальчик приехал в аквапарк вместе с мамой и папой. По словам очевидцев, родители якобы были в состоянии алкогольного опьянения, когда произошла трагедия.
А на официально странице аквапарка Happy Day сообщили, что на следующий день после ЧП, в понедельник, 9 августа, аквапарк не работает. Причиной назвали санитарный день.
Напомним, что в начале июля в этом же аквапарке произошла еще одна трагедия. Во время катания с горки серьезную травму головы получил 9-летний ребенок.
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