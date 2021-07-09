В Днепре на территории аквапарка, который находится в жилом массиве "Победа", во время катания, серьезную травму головы получил 9-летний ребенок. Об этом на своей странице в Facebook рассказала мама пострадавшего мальчика Анастасия Кулакова.

По словам женщины, ее сын только вошел в бассейн, когда ему на голову упал другой ребенок, который в этот момент скатывался с горки. В отделении детской микрохирургии врачи поставили ребенку диагнозы "ушиб ключицы", а также "сотрясение мозга".

Я не успела даже переодеться. Тимофей успел 1 раз съехать с водяной горки. Он съезжал в бассейн, а в это время другой мальчик перелезал через забор бассейна, не удержался и упал Тимофею на голову. Все это происходило у поста девушки-инструктора.

Отмечается, что мать мальчика потребовала у администратора оказать помощь ребенку и тот отвел пострадавшего в медицинский пункт, где была вызвана карета "скорой" помощи. Медики ехали на место происшествия в течение 40 минут. Известно, что руководство аквапарка отказалось выплачивать компенсацию пострадавшим, аргументируя это тем, что мать мальчика сама виновата в произошедшем. При этом, после того как Анастасия Кулакова разместила пост на своей странице, администрация аквапарка предложила семье компенсацию.

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