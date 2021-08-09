Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев специально перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как сообщает РБК-Украина, Меркель проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а переговоры о визите канцлера в Украину вел глава Офиса президента Андрей Ермак.

Предварительно согласована дата визита - 22 августа.

По словам источников, темы переговоров пока неизвестны, но основной может быть разговор из-за "Северного потока-2", который, как прогнозируют в России, достроят через несколько недель.

Также, по словам источников, на повестке киевской встречи – вопросы транзита газа и Донбасс.

Напомним, визит Зеленского в Вашингтон запланирован на 30 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.