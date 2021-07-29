После того как США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2", запланированные переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского будет проходить "на повышенных тонах". Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Северный поток-2" - это проект геополитический. Нашими органическими союзникам в Европе являются Великобритания, Польша, страны Балтии... Мы сейчас уже с этими странами на "зуме" проговариваем единую позицию. У каждой страны в США есть диаспора - польская, балтийская, у них есть контакты. Мы пытаемся каждый контакт в Конгрессе сегодня консолидировать в единую позицию. Потому что когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их прорабатываем - это вообще-то главная тема визита.

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По словам "слуги народа", несмотря на то, что визит Зеленского назначили на 30 августа, когда Конгресс находится на каникулах, Офис президента Зеленского получает" десятки писем от конгрессменов, которые прервут свой отпуск и приедут на встречу". Арахамия уверен, что в Конгрессе США "есть двухпартийная поддержка Украины".

Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" и т.д., а на недипломатическом люди говорят, как есть... Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание (США - ред.) с Россией - это, по сути, некая такая неформальная коалиция против Китая.

Напомним, что Конгресс США обратился к Белому дому с просьбой изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Белом доме объявили, что ждут Зеленского в Вашингтоне 30 августа.

В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал также сенатор Тед Круз.