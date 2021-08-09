Великобритания ввела жесткие санкции против Беларуси [ Редактировать ]
Великобритания ввела новый пакет санкций против Беларуси. Это произошло на фоне введения подобных санкций США в годовщину президентских выборов, которые прошли в Беларуси.
Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.
"Режим Лукашенко продолжает крушить демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действий Лукашенко после фальсифицированных выборов. Продукция государственной промышленности Лукашенко не будет продаваться в Великобритании", – сказал министр иностранных дел Доминик Рааб.
Что предусматривают санкции:
- белорусские авиакомпании не смогут летать над Великобританией;
- запрет на покупку ценных бумаг, выпущенным Беларусью и госбанками;
- ограничения покупки калийных удобрений, нефтепродуктов, перехвата и мониторинга товаров и технологий, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, поступающих в режим Лукашенко;
- запрет на страхование и перестрахования государственным органам Беларуси;
- ограничения против российского предпринимателя Михаила Гуцериева, соратника Лукашенко.
"Эти меры представляют собой значительный дополнительный шаг в оказании давления на режим Лукашенко. Они тщательно нацелены на оказание давления на Лукашенко, государственные учреждения и тех, кто его окружает..." – говорится в сообщении.
Ранее сообщали, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что она попросила американских чиновников ввести дополнительные санкции против Беларуси. В частности, против компаний калийного, нефтяного, лесного и сталелитейного секторов.
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