Великобритания ввела новый пакет санкций против Беларуси. Это произошло на фоне введения подобных санкций США в годовщину президентских выборов, которые прошли в Беларуси.

Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании.

"Режим Лукашенко продолжает крушить демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действий Лукашенко после фальсифицированных выборов. Продукция государственной промышленности Лукашенко не будет продаваться в Великобритании", – сказал министр иностранных дел Доминик Рааб.

Что предусматривают санкции:

белорусские авиакомпании не смогут летать над Великобританией;

запрет на покупку ценных бумаг, выпущенным Беларусью и госбанками;

ограничения покупки калийных удобрений, нефтепродуктов, перехвата и мониторинга товаров и технологий, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, поступающих в режим Лукашенко;

запрет на страхование и перестрахования государственным органам Беларуси;

ограничения против российского предпринимателя Михаила Гуцериева, соратника Лукашенко.

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"Эти меры представляют собой значительный дополнительный шаг в оказании давления на режим Лукашенко. Они тщательно нацелены на оказание давления на Лукашенко, государственные учреждения и тех, кто его окружает..." – говорится в сообщении.

Ранее сообщали, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что она попросила американских чиновников ввести дополнительные санкции против Беларуси. В частности, против компаний калийного, нефтяного, лесного и сталелитейного секторов.

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