Лукашенко сделал резкое заявление в адрес Украины [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Беларуси.
Как заявил Лукашенко на пресс-конференции, их якобы перебрасывали в Беларусь.
Он также подчеркнул, что белорусско-украинские политические отношения находятся "в самой низкой точке".
"Украинские власти причастны к подготовке боевиков и их переброске в Беларусь", - заявил Лукашенко.
Также Лукашенко высказался об отношениях с украинским руководством.
"Я вокруг Владимира Владимировича (Путина, - ред.) вертелся, как юла, вокруг Порошенко, Зеленского…, как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо то… Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось?", - сказал он.
По его словам, Зеленский побежал за Западом.
"Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?" - сказал Лукашенко.
Как он сказал, оружие в Беларусь якобы поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден "намертво" закрыть границу, хотя сделать это трудно.
Напомним, в июле месяце Александр Лукашенко заявил о закрытии границы между Беларусью и Украиной.
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