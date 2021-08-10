На территории Алжира вспыхнули сильные лесные пожары, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. О ситуации сообщает новостное агенство Reuters.

Возгорания произошли в горных районах на расстоянии 100 километров от столицы страны. В настоящее время с огнем сражаются группы пожарных с помощью вертолетов.

Отмечается, что пламя успело добраться до домов, где проживают граждане. В связи со стихийным бедствием им пришлось немедленно эвакуироваться. Известно, что трагедия унесла жизни 4 человек, еще 3 получили травмы различной тяжести.

Читайте также, в Европе сразу в нескольких странах не утихают сильные лесные пожары. Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии, горят пять сотни гектаров лесов и кустарников и потушить пламя не удается, пожар приблизился к населенным пунктам и трассы государственного значения.

Кроме того, в Греции, из-за аномальной жары, продолжают бушевать страшные лесные пожары. Десятки гектаров лесных массивов уже полностью объяты пламенем, по данным нескольких источников, в некоторых местах температура воздуха доходит до 44 градусов выше нуля.

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