В Алжире "зверствуют" смертоносные лесные пожары (видео) [ Редактировать ]
На территории Алжира вспыхнули сильные лесные пожары, в результате которых есть погибшие и пострадавшие. О ситуации сообщает новостное агенство Reuters.
Возгорания произошли в горных районах на расстоянии 100 километров от столицы страны. В настоящее время с огнем сражаются группы пожарных с помощью вертолетов.
Отмечается, что пламя успело добраться до домов, где проживают граждане. В связи со стихийным бедствием им пришлось немедленно эвакуироваться. Известно, что трагедия унесла жизни 4 человек, еще 3 получили травмы различной тяжести.
Читайте также, в Европе сразу в нескольких странах не утихают сильные лесные пожары. Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии, горят пять сотни гектаров лесов и кустарников и потушить пламя не удается, пожар приблизился к населенным пунктам и трассы государственного значения.
Кроме того, в Греции, из-за аномальной жары, продолжают бушевать страшные лесные пожары. Десятки гектаров лесных массивов уже полностью объяты пламенем, по данным нескольких источников, в некоторых местах температура воздуха доходит до 44 градусов выше нуля.
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