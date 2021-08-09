В Европе сразу в нескольких странах не утихают сильные лесные пожары. Набирают обороты и лесные пожары в Хорватии.

Огонь добрался до туристических регионов — пылает недалеко от города Трогир. Как сообщают СМИ, горят пять сотни гектаров лесов и кустарников и потушить пламя не удается. Пожар приблизился к населенным пунктам и трассы государственного значения. Однако, пока необходимости эвакуировать людей власть не видит.

"Мы спасли несколько десятков домов, однако, в этом регионе сгорело многие другие - это были передовые рубежи, пострадавшие во время пожара", - говорит руководитель пожарной части Светослав Георгиев.

Кроме того, 8 августа, в столице Черногории вспыхнули лесные пожары, из-за которых в опасности оказались десятки жилых домов.

Местные жители уверены, что злоумышленники специально поджигают сухую траву для быстрого распространения огня в регионе.

Подобную версию о поджогах выдвинул мэр Подгорицы Иван Вукович. В своем Twitter чиновник сообщил, что неизвестные спровоцировали лесной пожар на Мало-Брдо вблизи столицы Черногории.

"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем, кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", - написал Вукович в личном микроблоге.

Как информирует местное издание Vijesti, пять человек пропали без вести после масштабных лесных пожаров вблизи Подгорицы. В регионе продолжается поисково-спасательная операция.

Полиция второго по величине города Черногории Никшича задержала 19-летнего молодого человека за поджог в окрестностях города. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщали, в Греции во время тушения лесных пожаров разбился пожарный самолет, спасателя удалось эвакуировать.

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