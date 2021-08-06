На территории Турции, где в настоящее время "зверствуют" масштабные лесные пожары, языки пламени подобрались к теплоэлектростанции курортного города Бодрум. Об этом сообщил мэр городка Милас Мухаммет Стамбул.

В случае, если пожар заденет электростанцию, то подача энергии в города Бодрум и Милас будет экстренно прекращена, приведя к тяжелым последствиям.

Пожар стал угрозой для высоковольтных линий. Огонь движется по направлению к ТЭС Еникьой. Если пожар охватит этот регион, подача электроэнергии в Милас и Бодрум может быть прекращена.

Отмечается, что в настоящее время прошла эвакуация жителей ближайших к зоне бедствия поселков, при этом в Министерстве культуры Турции заявили, что были ликвидированы все пожары в районе курортного города Мармариса. Известно, что спасатели сейчас контролируют 196 из 208 очагов возгорания.

Читайте также, природные пожары в Турции вновь настигли курортные зоны, в частности на данный момент леса горят в районе Бодрума. Виновные понесут наказание, при этом, по данным Минздрава страны, число пострадавших при лесных пожарах в Турции уже достигло 410 человек.

Кроме того, крупные лесные пожары продолжают бушевать в турецкой курортной провинции Анталья. Огонь охватил территорию в 15 км, эвакуировано четыре района, в Аксеке, где была проведена эвакуация, сгорело 80% домов.

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