Во Львовской области отравились 17 человек, из них шестеро - дети. Состояние больных средней тяжести. Об этом сообщает в Facebook глава областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко.

Во Львовскую областную инфекционную больницу забрали уже 17 человек с диагнозами "острая кишечная инфекция" и "пищевая токсикоинфекция".

Среди пострадавших - шестеро детей в возрасте 3, 5-8 и 17 лет.

Пациенты жалуются на повышение температуры до 39,2-39,8 градусов, многократную рвоту и понос, боли в животе. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Пострадавшие питались в ресторане "Панский Кныш" в пгт Куликов, что недалеко от Львова. Всего в этот день на праздничном мероприятии ели 28 человек. Что именно стало причиной массового отравления, пока еще не известно.

Напомним, что в Запорожье с ботулизмом госпитализировали двух человек, которые 14 июня ели вяленую рыбу.