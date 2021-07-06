В Винницкой области во время выпускного вечера в ресторане села Майдан отравились 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В медучреждения Винницы люди попадали в период с 3 по 5 июля. По предварительным данным, врач поставили больным диагноз "энтероколит". В настоящее время в заведении общественного питания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что всего на территории заведения, помимо празднования выпускного, собрались две компании, которые отмечали годовщины после окончания школы.

Читайте также, в Ивано-Франковской области во время празднования выпускного отравились 11 человек. Инцидент произошел в гостинично-ресторанном комплексе. Пострадавшие обратились за медицинской помощью и госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы в течение следующих трех дней.

Кроме того, в Одесской области в одном из оздоровительных лагерей отравилось шестеро детей. Полиция начала расследование, предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

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