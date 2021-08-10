Советский и украинский актер Владимир Талашко попал в секс-скандал, который связан с домогательствами к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Звезда фильма "В бой идут одни "старики" все отрицает.

Раздевал-целовал - такого не было. Ничего, кроме приемных экзаменов и консультаций, не было, никакого общения интимного не было.

По словам "пострадавших" девушек, актер предлагал студенткам и абитуриенткам, одной из которых было только 15 лет, зайти к нему домой и там уже начинал к ним домогаться. Почем они отмечают, что он действовал по определенной схеме, актер не понимает.

При этом, руководство университета сообщает, что на протяжении долгих лет никто из студенток на Талашко не жаловался. Так, проректор по научной работе Галина Миленькая заявила:

Даже слухов по поводу такой темы я никогда не слышала.

Украинская актриса Анастасия Вергелес также нарушила многолетнее молчание.

Мы пришли в деканат писать заявление. Написали это заявление, попросили, чтобы нам заменили мастера, потому что не можем с ним работать. Это не одна я. Начали ходить слухи, что он других девушек приглашает домой, предлагает сок в ванну и т.д.

Почему девушки молчали?

Психолог Влада Березянская говорит, что много юных девушек могли подумать, что сами сделали что-то не так, и начинали винить себя. Очень редко авторитетных личностей, которые имеют влияние на девушек, обвиняют в домогательствах.

В Министерстве культуры сообщили, что проведут служебное расследование по этому скандалу.

Ранее известная украинская певица Оля Полякова поддержала артистку Ани Лорак, которая недавно в откровенном интервью раскрыла подробности домогательств Константина Меладзе, и заявила, что сама также подвергалась склонению к интиму с его стороны