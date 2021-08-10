Какое приложение стало самым популярным в мире [ Редактировать ]
Приложение, разработанное в Китае, впервые стало самым загружаемым. Это приложение для обмена видео TikTok. Об этом свидетельствует глобальный отчет Nikkei Asia за 2020 год.
- Второе место рейтинга занимает Facebook.
- Третье - WhatsApp.
- Далее следуют Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest.
- Замыкает десятку Twitter.
TikTok запустили в 2017 году и с тех пор он обогнал Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger по количеству загрузок даже в США.
Во время пандемии коронавируса приложение стало еще более популярным.
Отмечается, что общее время просмотра TikTok-видео в США и Великобритании больше, чем у YouTube, поэтому в дальнейшем короткие видеоролики будут продолжать привлекать внимание.
Ранее сообщалось, что в TikTok появилась функция отправки видеорезюме.
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