Приложение, разработанное в Китае, впервые стало самым загружаемым. Это приложение для обмена видео TikTok. Об этом свидетельствует глобальный отчет Nikkei Asia за 2020 год.

Второе место рейтинга занимает Facebook .

. Третье - WhatsApp .

. Далее следуют Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest .

. Замыкает десятку Twitter.

TikTok запустили в 2017 году и с тех пор он обогнал Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger по количеству загрузок даже в США.

Во время пандемии коронавируса приложение стало еще более популярным.

Отмечается, что общее время просмотра TikTok-видео в США и Великобритании больше, чем у YouTube, поэтому в дальнейшем короткие видеоролики будут продолжать привлекать внимание.

Ранее сообщалось, что в TikTok появилась функция отправки видеорезюме.

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