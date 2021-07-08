В TikTok появилась функция отправки видеорезюме [ Редактировать ]
TikTok запустил в тестовом режиме функцию видеорезюме. Компаниям, которые приняли участие в инициативе, пользователи смогут отправлять свои видеорезюме прямо на сервисе.
Об этом сообщает издание processer.media.
В проекте уже приняли участие такие компании и стартапы как Target, Chipotle, Shopify, Meredith, NASCAR и WWE. Отмечается, что такие резюме будут приниматься до 31 июля.
Пока новой функцией могут воспользоваться только пользователи из США через хэштег #TikTokResumes или на специальном сайте tiktokresumes.com, где размещены советы по созданию резюме.
На сайте каждый желающий может посмотреть списки вакансий, заполнить короткую анкету и прикрепить видео.
Ранее сообщалось, что резюме Стива Джобса выставят на аукцион. Джобс заполнил анкету в 1973 году, после того как бросил колледж Рид. В документе он указывает владение "литературным английским языком", упоминая среди своих навыков не только владение компьютером и калькулятором, но и понимание их дизайна и технологий.
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