В Грузии ужесточили карантин [ Редактировать ]
Во вторник, 10 августа, правительство Грузии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на территории страны из-за роста числа новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Так, в стране запретили работу ночных клубов на открытом воздухе и в помещениях. Соблюдение ограничений, касающихся ночных клубов, будут строго контролировать.
Кроме того, в Грузии запрещены поминки, свадьбы, юбилеи и другие социальные мероприятия. Заведения общественного питания должны быть закрыты с полуночи до 5:00.
"Владельцы заведений общественного питания или ритуальных залов за проведение такого мероприятия будут оштрафованы на 10 тысяч лари (86,7 тысячи гривен, - ред.), а в случае повторения нарушения соответствующий объект будет закрыт", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Израиль ужесточает карантинные ограничения.
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