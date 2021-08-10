С 7 августа можно охотиться на пернатую дичь Источник: ТАСС

С субботы, 7 августа, в Украине начался сезон охоты на пернатую дичь, сообщает издание Pro Hunting.

Решения относительно того, какого именно числа охота начнется и закончится, в какие дни недели разрешен отстрел и нормы отстрела, принимаются местной властью. О том будет ли разрешена охота по всей территории Украины, или как в предыдущие годы, будет запрещена в некоторых областях, станет известно позже, когда подготовят приказы.

В соответствии с Законом Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" в 2021 году установлены следующие сроки проведения охоты:

на пернатую дичь (гусей, нырка большого, уток, лоска, куликов) - с 16:00 7 августа и до 28 ноября 2021 года включительно;

на голубей, перепела - с 16:00 7 августа и до 5 ноября 2021 года включительно;

на фазана - с 2 октября по 28 ноября 2021 года включительно;

на зайца-русака - с 6 ноября по 26 декабря 2021 включительно;

на лисицу, енотовидную собаку, волка - с 6 ноября 2021 по 28 февраля 2021 включительно.

Индивидуальная охота на самцов охотничьих копытных животных (кабана, оленя благородного, оленя пятнистого, лань европейскую) предусмотрена с 1 августа текущего года до 31 января 2022 года.

Охотиться можно только в определенные дни:

на пернатую дичь - суббота, воскресенье и среда;

на парнокопытных во время индивидуальной охоты - все дни недели.

Дневная норма отстрела одним охотником за один день охоты не должна превышать:

гусей - 1 особь;

уток - 5;

нырка большого - 2 особи;

лысок - 6 особей;

голубей - 10 особей;

куликов - 10 особей;

перепелов - 15 особей.

За каждую незаконно подстреленную птицу придется заплатить штраф (грн):

лебедь-шипун и кликун - 4000;

галагаз - 2000;

гуси - 2000;

фазан - 2000;

серая куропатка - 2000;

кеклик - 2000;

утки - 1000;

лиска - 1000;

голуби - 1000;

кулики - 1000;

перепелка - 1000;

другие охотничьи птицы - 1000.

Охотник во время охоты должен иметь при себе следующие документы:

государственное удостоверение охотника;

ежегодную контрольную карточку учета добытой дичи и нарушений правил охоты с отметкой об уплате государственной пошлины;

разрешение на добычу охотничьих животных (лицензия, отстрельная карта пользователя охотничьих угодий);

соответствующее разрешение на право пользования огнестрельным охотничьим оружием;

паспорт на охотничьих собак.

Охота запрещена:

на расстоянии ближе 200 м от зданий населенного пункта и отдельно расположенных зданий, где могут находиться люди;

на пернатую дичь с нарезным огнестрельным оружием или с использованием патронов, снаряженных пулями или дробью диаметром более 5 мм (№ 0000);

в темное время суток (позднее часа после захода солнца и раньше часа до его восхода);

с подъезда на автотранспорте, а также плавучих средствах с рабочим двигателем;

с не охотничьего, пневматического, полуавтоматического или автоматического оружия с магазином более чем на два патрона;

транспортировка или перенесение добытых животных или их частей без отметки этого факта в ежегодной контрольной карточке учета добытой дичи и нарушений правил охоты, а также в разрешении на их добычу.

Охота в запрещенное время влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан от 102 до 1020 грн, а на должностных лиц - от 510 до 1530 грн. Повторное нарушение правил охоты может вылиться в штраф от 1020 до 2040 грн с конфискацией ружья и "добытых объектов животного мира". Для должностных лиц штраф в таком случае составляет от 1530 до 2550 грн.

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