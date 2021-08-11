Ляшко рассказал о привилегиях для привитых украинцев [ Редактировать ]
В среду, 11 августа, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о возможных привилегиях для привитых людей. Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".
Так, по его словам, вакцинированные люди смогут посещать школы, кинотеатры, музеи и другие массовые мероприятия даже в случае введения локдауна.
Школы будут работать при любой эпидситуации при условии вакцинации не менее 80% сотрудников учебного заведения.
Также, возможно, в школы добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов.
Как сообщали "Подробности", для борьбы с более заразным штаммом "Дельта"может понадобиться новая вакцина, поскольку существующие препараты недостаточно эффективны. К такому выводу ранее пришли британские ученые.
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