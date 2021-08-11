В среду, 11 августа, Иван Выговский назначен новым главой Нацполиции Киева.

Иван Выговский с 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника ГУ – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

С февраля 2020 года - начальник ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Ранее мы писали о том, что 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко ушел в отставку До этого в СМИ уже появлялась информация о том, что Андрей Крищенко написал заявление об отставке. Однако затем в столичной полиции опровергли данную информацию.

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