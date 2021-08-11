В Киеве назначили нового главу Нацполиции [ Редактировать ]
В среду, 11 августа, Иван Выговский назначен новым главой Нацполиции Киева.
Иван Выговский с 2015 по 2016 год работал начальником Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016-го занимал должность заместителя начальника ГУ – начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.
С февраля 2020 года - начальник ГУ Нацполиции в Полтавской области.
Ранее мы писали о том, что 11 августа глава полиции Киева Андрей Крищенко ушел в отставку До этого в СМИ уже появлялась информация о том, что Андрей Крищенко написал заявление об отставке. Однако затем в столичной полиции опровергли данную информацию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По данным Госстата, лишь 1% украинских домохозяйств при оценке своего материального положения отнес себя к среднему классу, что является критически низким уровнем
Во вторник, 10 августа, три страны подтвердили свое участие в учредительном саммите Крымской платформы
Во вторник, 10 августа, в Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика
Достижение мира, снижение тарифов и социальная защита людей – это первоочередные задачи власти
Минреинтеграции подготовило пакет санкций в отношении лиц, которые препятствуют деятельности Православной Церкви Украины в оккупированном Крыму