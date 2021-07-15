В четверг, 13 июля, Арсен Аваков решил покинуть пост министра внутренних дел, который он занимал еще с 2014 года. За такое решение проголосовали 291 народный депутат. Против проголосовали только 4 внефракционных депутата и трое представителей "Батькивщины".

Podrobnosti.ua собрали для вас самые главные достижения главы ведомства. Так чем же запомнился Арсен Аваков украинцам в кресле министра внутренних дел?

7 лет на посту

27 февраля 2014 Авакова назначили министром внутренних дел Украины в правительстве Арсения Яценюка. На этом посту он сменил сменил Виталия Захарченко. 2 декабря 2014 Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, в котором Арсен Аваков получил пост министра внутренних дел.

14 апреля 2016 правительство возглавил Владимир Гройсман. В новом составе Кабмина Аваков сохранил пост главы МВД.

29 августа 2019 Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров под председательством Алексея Гончарука, а Аваков так и остался министром внутренних дел.

4 марта 2020 Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра, что означало отставку всего правительства. В тот же день Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров, Арсен Аваков вновь получил пост министра внутренних дел Украины.

В целом, Арсену Авакову удалось задержаться на этом посту в правительствах четырех премьеров. За всю новейшую историю независимой Украины он дольше всех предшественников возглавлял МВД.

Запуск Национальной полиции

На посту главы МВД Украины в 2015 году Аваков запустил в работу Национальную полицию, которая пришла на замену Милиции. Глубочайшим реформам подверглась патрульная служба. Сейчас патрульная полиция работает в 38 населенных пунктах в 23 областях Украины, а также на автодорогах государственного и международного значения общей протяженностью более 6300 км.

Кроме того, была расформирована Дорожная автомобильная инспекция. Также была создана патрульная полиция и киберполиция.

Видеофиксация нарушений на дорогах

В 2020 году в Украине была введена система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сейчас камеры автоматически фиксируют только превышение скорости, однако позже система начнет фиксировать и другие нарушения: проезд на красный сигнал светофора, нарушение правил остановки или стоянки, проезд по полосе для общественного транспорта, тротуарах, полосах встречного движения и тому подобное.

Всего было установлено 16,4 тыс. камер видеонаблюдения, из которых почти 1100 - с системой видеоаналитики, что позволяет распознавать лица и государственные номерные знаки транспортных средств.

План по деоккупации и реинтеграции Донбасса

12 июня 2018 Аваков опубликовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". В документе министр предлагает принять закон об амнистии, который будет касаться всех, кроме тех, кто совершил тяжкие преступления. Им Аваков пообещал справедливое уголовное преследование.

Кроме того, Аваков посчитал целесообразным введение на Донбасс международной миротворческой миссии. Когда с помощью миротворцев Украина получает контроль над границей, в пределах освобожденной территории силами органов юстиции Украины проводится подготовка к избирательному процессу и последующим местным выборам согласно украинскому законодательству.

"Не важно, кто победит на этих выборах, принципиально важно, чтобы процесс проходил в соответствии с действующим законодательством Украины и с обеспечением свободного волеизъявления. Даже если выберут кандидата с откровенно пророссийскими взглядами, в стратегической перспективе, по завершению процессов урегулирования конфликтов этот вопрос будет сбалансирован в ближайшие годы", - Арсен Аваков.

Далее на освобожденных территориях восстанавливают работу все государственные институты и правоохранительные органы. А дальше - разминирование территорий, улучшение качества жизни граждан на деокупированных территориях.

Громкие задержания

В апреле 2014 года он руководил спецоперацией по освобождению захваченного здания облгосадминистрации в Харькове. План освобождения здания разрабатывался совместно со Степаном Полтораком, который на тот момент командовал Нацгвардией. Штурм совершило винницкое подразделение "Ягуар".

1 июля 2015 Аваков срочно приехал в Николаев в сопровождении спецназа и отстранил от работы весь состав ГАИ Николаевской области, обвинив их во взяточничестве.

Дело об убийстве Павла Шеремета

В 2019 году Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО, военнослужащему Андрею Антоненко по делу об убийстве Павла Шеремета. Аресты вызвали огромный резонанс из-за личности подозреваемых.

21 июля 2020 года в Луцке произошел захват заложников террористом Максимом Кривошем. Для координации действий МВД в Луцк выехал Арсен Аваков и руководил операцией. В тот же день после переговоров и удовлетворения некоторых требований заложники были отпущены, а Максим Кривош помещен под стражу. Ему были выдвинуты обвинения в террористическом акте с захватом заложников.

Отметим, новым главой МВД может стать глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Сам он заявил журналистам, что "принял сложнейшее решение в своей жизни", согласившись на предложение Зеленского возглавить МВД.

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