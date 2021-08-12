Північ Туреччини заливає дощами [ Редактировать ]
Північ Туреччини накрили паводки. Сильні зливи спровокували зсуви ґрунту в кількох провінціях. Наразі відомо про одного зниклого безвісти. У регіоні затоплені будинки, пошкоджені автомобілі, зруйновані кілька мостів.
Рятувальники допомагають місцевим жителям долати наслідки негоди та визволяють тих, хто опинився в пастці.
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