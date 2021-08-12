Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые борются с масштабными лесными пожарами в Греции, ликвидировали 2 больших очага возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отряд пожарных тушил огонь в лесах Севреной Эвии. Украинские спасатели предотвратили распространения возгорания на площади 1,7 гектара.

Фото: ГСЧС

Отрядом ГСЧС численностью 100 человек проводились работы на территории Северной Эвии, вблизи города Элиника. Не допущено распространение пожара по фронту на расстоянии 2,5 тысячи метров. Ликвидированы низовой пожар на площади 1,7 га и верховой отдельными ячейками площадью 350 м кв.

Отмечается, что в настоящее время украинцы продолжают работы по тушению крупных очагов возгораний на территории региона.

Читайте также, в Греции украинские пожарные спасли от пожара два села. Больше всего от огня страдает остров Эвия, там уже шестой день подряд не могут потушить пламя, более двух тысяч жителей региона пришлось срочно эвакуировать.

Кроме того, в Греции, из-за аномальной жары, продолжают бушевать страшные лесные пожары. Десятки гектаров лесных массивов уже полностью объяты пламенем, по данным нескольких источников, в некоторых местах температура воздуха доходит до 44 градусов выше нуля.

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