Меркель посетит Россию [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель, перед визитом в Украину, посетит Россию. Об этом сообщает "РИА Новости".
Визит состоится 20 августа.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге 13 августа объявил эту информацию.
В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели.
Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".
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