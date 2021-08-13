Канцлер Германии Ангела Меркель, перед визитом в Украину, посетит Россию. Об этом сообщает "РИА Новости".

Визит состоится 20 августа.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге 13 августа объявил эту информацию.

В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели.

Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".

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