Встреча Меркель и Путина: названы темы переговоров [ Редактировать ]
В пятницу, 13 августа, в Кремле подтвердили предстоящую встречу президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает ТАСС.
Так, встреча политиков состоится 20 августа в Москве.
Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.
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