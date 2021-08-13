В пятницу, 13 августа, в Кремле подтвердили предстоящую встречу президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает ТАСС.

Так, встреча политиков состоится 20 августа в Москве.

Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

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