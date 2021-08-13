"Расизм недопустим": Зеленский отреагировал на нападение на Беленюка [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с нападением в Киеве на олимпийского чемпиона Токио, народного депутата от "Слуги народа" Жана Беленюка.
"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он - один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы!
Глава государства призвал полицию жестко реагировать на подобные случаи.
Український гімн прозвучав на Олімпіаді @Tokyo2020 саме завдяки #ЖанБеленюк! Він – один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2021
Как сообщали "Подробности", инцидент с Жаном Беленюком произошел 13 августа в Печерском районе столицы. Неизвестные молодые люди пытались спровоцировать конфликт, обзывая борца из-за цвета кожи.
Правоохранители начато уголовное производство по ст. 161 УКУ ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений". Нарушителям грозит штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Напомним, что Жан Беленюк родился в Киеве, мать у него украинка, а отец - из Руанды (Африка). Жан является серебряным призером Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе и чемпионом Игр-2020 в Токио.
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