Нападение на Беленюка в Киеве: полиция расследует дело [ Редактировать ]
В пятницу, 13 августа, в центре Киева произошло нападение на народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка. Полиция начала устанавливать подробности инцидента. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщали "Подробности", российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала совместную фотографию с депутатом партии "Слуга народа", олимпийским чемпионом Жаном Беленюком, которая было сделано после Олдимпиады-2016.
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