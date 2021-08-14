В Киеве во время акции протеста активистов "Национального корпуса" травмы получили 8 сотрудников Национальной полиции. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, участники акции отказались подчинятся требованию сотрудников правоохранительных органов в отношении осмотра личных вещей на наличие опасных предметов. В полицейских полетели покрышки и другие предметы.

Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения. МВД Украины отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов будет свободно пропущен на площадь перед ОПУ.

Отмечается, что служащие Национальной гвардии, которые оцепили Офис президента, вынуждены были использовать в ответ слезоточивый газ.

Напомним, возле Офиса президента Украины проходит протест Нацкорпуса. Согласно требованиям "Нацкорпуса", Украине необходимо не имплементировать формулу Штайнмаера в законодательство, а также не возобновлять подачу водоснабжения в Крым.

Кроме того, у Киевского городского совета на Крещатике проходила акция ветеранов и инвалидов АТО. Представители многих ветеранских организаций выступают против "дерибана" земли, на которой запланировано строительство центра реабилитации защитников Украины.

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