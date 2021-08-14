Протест под Офисом президента: появились первые пострадавшие правоохранители [ Редактировать ]
В Киеве во время акции протеста активистов "Национального корпуса" травмы получили 8 сотрудников Национальной полиции. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
По его словам, участники акции отказались подчинятся требованию сотрудников правоохранительных органов в отношении осмотра личных вещей на наличие опасных предметов. В полицейских полетели покрышки и другие предметы.
Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения. МВД Украины отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов будет свободно пропущен на площадь перед ОПУ.
Отмечается, что служащие Национальной гвардии, которые оцепили Офис президента, вынуждены были использовать в ответ слезоточивый газ.
Напомним, возле Офиса президента Украины проходит протест Нацкорпуса. Согласно требованиям "Нацкорпуса", Украине необходимо не имплементировать формулу Штайнмаера в законодательство, а также не возобновлять подачу водоснабжения в Крым.
Кроме того, у Киевского городского совета на Крещатике проходила акция ветеранов и инвалидов АТО. Представители многих ветеранских организаций выступают против "дерибана" земли, на которой запланировано строительство центра реабилитации защитников Украины.
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