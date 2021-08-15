Зеленский отреагировал на гибель мэра Кривого Рога [ Редактировать ]
Президент Украина Владимир Зеленский отреагировал на гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он планирует собрать совещание с силовиками, чтобы заслушать отчет по данному инциденту.
Об этом глава государства заявил на своей странице в Facebook.
"Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога", - говорится в сообщении.
Зеленский также подчеркнул, что будет держать дело гибели Павлова на личном контроле.
"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога", - добавил он.
Напомним, мэра Кривого Рога нашли мертвым на веранде дома. Рядом с ним было ружье.
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