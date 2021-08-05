Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука, который ушел из жизни 5 августа.

Глава государства на своей странице в Facebook отметил роль Марчука в урегулировании конфликта с россиянами из-за острова Тузла.

Всю свою жизнь Евгений Кириллович посвятил защите национальных интересов Украины. В частности, он участвовал в урегулировании конфликта с россиянами по острову Тузла. Этот кейс точно является примером крайне эффективной и действенной реакции ответственных политиков на безосновательные, но агрессивные территориальные посягательства со стороны соседей.

Зеленский отметил, что в последние годы Евгений Марчук защищал Украину в Трехсторонней контактной группе. Благодаря, в том числе и его усилиям, был установлен режим тишины в Донбассе, который сохраняется до сих пор.

Уверен, что огромный опыт Евгения Кирилловича будет служить ориентиром для будущих поколений государственных деятелей, которые ставят интересы Украинского государства превыше всего. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память.

Первый глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер из-за обострений коронавируса, уточнили в СБУ.

Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

В 1990-м Марчук служил в КГБ, был первым заместителем руководителя КГБ УССР. С ноября 1991 по июль 1994 года он был первым главой СБУ, с июня 1995 по май 1996 года - премьер-министр Украины.

При президенте Леониде Кучме, в 1999 году Марчук был назначен главой СНБО. На этой должности он оставался до 2003 года. После этого Марчук год пробыл министром обороны Украины. В декабре 2014 года стал координатором сотрудничества Украины с НАТО и ЕС в сфере безопасности.

С 21 ноября 2018 года был уполномочен представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, 19 мая 2019 года освобожден от исполнения обязанностей.