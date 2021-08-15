"Опозиційна платформа - За життя" закликає виконати Мінські угоди і відновити територіальну цілісність України - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Політична воля та дотримання домовленостей: відновлення територіальної цілісності України можливе лише за умови виконання Мінських угод. Так вважають в опозиції.
На думку співголови партії "Опозиційна платформа - За життя", Юрія Бойка, для стабілізації ситуації на Донбасі необхідна політична воля влади.
Що має зробити нинішня влада для найкращого вирішення ситуації на Донбасі? Що робитиме опозиція, якщо кращого варіанту для вирішення питання не буде запропоновано владою?
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя":
Во-первых, у власти должна быть политическая воля - урегулировать кризис. Не делать так, как действующий президент сказал: "вы уезжайте в Россию, и покидайте страну" - это абсолютно недопустимые действия и высказывания, которые дают плохой сигнал для неконтролируемых территорий. Политическая воля и выполнение Минских соглашений - вот два фактора, которые приведут к урегулированию на Донбассе и позволят восстановить территориальную целостность нашей страны.
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