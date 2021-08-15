Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"

Політична воля та дотримання домовленостей: відновлення територіальної цілісності України можливе лише за умови виконання Мінських угод. Так вважають в опозиції.

На думку співголови партії "Опозиційна платформа - За життя", Юрія Бойка, для стабілізації ситуації на Донбасі необхідна політична воля влади.

Що має зробити нинішня влада для найкращого вирішення ситуації на Донбасі? Що робитиме опозиція, якщо кращого варіанту для вирішення питання не буде запропоновано владою?

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя":