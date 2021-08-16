Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2021 года установил курс на уровне 26,6931 гривен за 1 доллар (-0,0755 грн). При этом курс доллара на 13 августа составляет 26,7686 гривен за 1 доллар.

Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Ниже курс был только 1 июля 2020 года - 26,6676 гривен за доллар.

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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