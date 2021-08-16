В одесском детском лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает местное издание "Думская".

У 42 работников и детей, которые находились в лагере отдыха, была лабораторно подтверждена инфекция. Изначально у них наблюдались симптомы заболевания, после этого их всех немедленно отправили на изоляцию и сделали ПЦР-тесты.

Отмечается, что в настоящее время всех инфицированных отправили на карантин, так как первые результаты анализов все-таки являются положительными.

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Кроме того, на территории Винницкой области резко увеличилось количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией штамма "Дельта". Случаи заражения опасной разновидностью инфекции зафиксированы в Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском районах.

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