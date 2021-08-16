На территории Украины начнется повторная кампания по вакцинации от COVID-19 через год после нынешней. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, граждане получат так называемую "бустерную" дозу прививки. Это новая стратегия ревакцинации, которая будет реализована.

Пока мы не рассматриваем бустерную дозу как альтернативу полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами-это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Украины ожидает результатов исследований компании Pfizer, которая собирается внедрить возможность введения третьей прививки. Известно, что в 2021 году от COVID-19 планируют иммунизировать 50% граждан.

Читайте также, Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca, у которых будет очень короткий срок годности. AstraZeneca является вакциной, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины ожидает, что новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией придет страну осенью 2021 года. Резкий рост новых случаев COVID-19 начнется в стране в октябре-ноябре.

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